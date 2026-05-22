От пензенцев примут обращения, касающиеся обеспечения лекарствами

Прокуратура Пензенской области с 25 по 27 мая организует горячую линию по вопросам льготного обеспечения медикаментами.

Обращения, связанные с фактами нарушения прав граждан в данной сфере, примут по номеру 8(8412)36-80-26. Позвонить можно с 9:00 до 13:00.

«Бесперебойное лекарственное обеспечение жителей региона находится на контроле надзорного ведомства», - отметили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что с 21 мая в Пензенской области работает горячая линия по вопросам качества питания в лечебных учреждениях.

Пензенцы могут позвонить по телефону 48-81-01. Специалисты зафиксируют жалобу, затем на ее основании проведут внеочередную проверку лечебного учреждения.