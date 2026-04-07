В Кузнецке девочек родилось больше, чем мальчиков

Общество

Печать
Max

За первые 3 месяца 2026 года в Кузнецком родильном доме появились на свет 130 детей, и большинство из них - девочки, сообщили в городской администрации.

Всего родилось 66 девочек и 64 мальчика.

19 кузнечанок стали многодетными - в их семьях появилось по третьему ребенку. Впервые испытали радость материнства 56 женщин.

За весь 2025 год в Кузнецке родился 591 малыш. Среди появившихся на свет было 309 мальчиков и 282 девочек.

В 2024-м показатели были выше: 326 мальчиков и 292 девочки (всего 618 детей).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
кузнецк роддом беременность
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!