В Кузнецке в 2025 году родилось меньше детей, чем в 2024-м

В Кузнецке в 2025 году родился 591 малыш. Статистические данные в среду, 14 января, опубликовала городская администрация.

Уточняется, что среди появившихся на свет - 282 девочки и 309 мальчиков.

282 ребенка стали первыми в своих семьях, 169 - третьими или последующими, добавили в мэрии.

Для сравнения: в 2024 году в Кузнецком городском родильном доме на свет появились 618 малышей - 292 девочки и 326 мальчиков. 214 женщин впервые стали матерями, 172 семьи получили статус многодетных.

Ранее сообщалось, что за первые 10 дней нового, 2026 года в Кузнецке родились 10 детей. Среди младенцев - 6 представителей мужского пола и 4 - женского.