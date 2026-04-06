Прогноз на неделю: пензенцев ждут дождливые дни

На предстоящей рабочей неделе атлантические вихри не оставят Пензенский регион, сообщили в понедельник, 6 апреля, в Приволжском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

С собой они принесут ненастную погоду.

«При прохождении атмосферных фронтов ожидаются осадки смешанного характера и различной интенсивности, а в отдельные дни и с усилением ветра», - пояснила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

На улице станет прохладнее: температурный режим достигнет климатических значений. В дневное время будет +7...+12 градусов. По ночам столбики термометров могут опускаться до -3.

С учетом прогнозов в Пензе ранее отказались от идеи завершить отопительный сезон 7 апреля и перенесли его окончание на 13-е число.

