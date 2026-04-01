Завершение отопительного сезона в Пензе отложили

Общество

Печать
Max

Завершение отопительного сезона решено отложить до 13 апреля. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем канале в MAX.

«В целом погода установилась теплая, но, по прогнозам синоптиков, ночи еще холодные: 3–5 градусов тепла. В ближайшее время возможны дожди и перепады температур», - отметил он.

С учетом указанных факторов от принятой ранее идеи закрыть отопительный сезон 7-го числа отказались.

«В приоритете - забота о юных пензенцах: важно избежать сквозняков и резкого охлаждения помещений в школах и детских садах. Их, а также объекты здравоохранения, по сложившейся традиции будем отключать в последнюю очередь», - подчеркнул Олег Денисов.

Ресурсники готовы оперативно регулировать температуру подачи теплоносителя в дома, если тепло придет раньше срока, заверил он.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
отопление ресурс погода
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!