Завершение отопительного сезона в Пензе отложили

Завершение отопительного сезона решено отложить до 13 апреля. Об этом сообщил глава Пензы Олег Денисов в своем канале в MAX.

«В целом погода установилась теплая, но, по прогнозам синоптиков, ночи еще холодные: 3–5 градусов тепла. В ближайшее время возможны дожди и перепады температур», - отметил он.

С учетом указанных факторов от принятой ранее идеи закрыть отопительный сезон 7-го числа отказались.

«В приоритете - забота о юных пензенцах: важно избежать сквозняков и резкого охлаждения помещений в школах и детских садах. Их, а также объекты здравоохранения, по сложившейся традиции будем отключать в последнюю очередь», - подчеркнул Олег Денисов.

Ресурсники готовы оперативно регулировать температуру подачи теплоносителя в дома, если тепло придет раньше срока, заверил он.