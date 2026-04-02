Стоки на ул. Пушкина мешают ремонту перекрестка у «Суворовского»

В Пензе на пересечении улиц Суворова и Кулакова проваливается асфальт. Однако привести дорогу в норму пока не представляется возможным, сообщили ресурсники.

О проблеме на перекрестке у ТЦ «Суворовский» в Сети рассказали водители.

«После бесконечных работ «Горводоканала» опять провал двух полос»; «На перекрестке Кулакова - Суворова скоро случится авария и под землю уйдет машина. Асфальт там висит в воздухе, грунт из-под него вымыло талыми водами», - пожаловались пензенцы на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ресурсники, отреагировавшие на обращения, пояснили, что пока не могут отремонтировать участок. Причина - «выход стоков из ливневой канализации на улице Пушкина».

Ремонт сетей на пересечении улиц Кулакова и Суворова проводили осенью прошлого года. Ресурсники вскрыли асфальт в полосе движения в сторону путепровода. В темное время суток в вырытую яму угодил водитель легкового автомобиля.

