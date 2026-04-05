В Пензенской области усилят надзор за оборотом оружия

В субботу, 4 апреля, в Пензенской области стартовал сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь (в зоне I). В связи с этим на территории региона усиливается контроль оборота гражданского оружия, сообщили в управлении Росгвардии.

Стражи порядка будут проводить проверки наличия разрешительных документов и соблюдения правил транспортировки и условий хранения боеприпасов. Особое внимание будет уделяется охотникам в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителям правил грозит административная ответственность, а за утрату оружия - еще и уголовная.

«В таких случаях гражданин обязан немедленно сообщить об утрате в ближайший отдел полиции, а затем уведомить лицензионно-разрешительный отдел Росгвардии по месту регистрации. Оружие объявляется в розыск, а его владелец привлекается к ответственности», - предупредили в пресс-службе ведомства.

Незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества следует сдать в полицию или Росгвардию. Денежное вознаграждение для добровольцев повысили в июле 2025 года.