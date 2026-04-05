Амбулатория в Канаевке получила новую стоматологическую установку

В амбулатории села Канаевка Городищенской районной больницы обновили стоматологическое оборудование.

Установка приобретена медучреждением на собственные средства, уточнили в областном минздраве. Ее стоимость - более 200 000 рублей.

«Универсальное медицинское оборудование повышает как комфорт пациентов, так и удобство работы врача, в том числе за счет функционального кресла с регулируемой спинкой, опорой для головы и подлокотниками, что позволяет настроить установку индивидуально под каждого пациента», - отметила стоматолог-терапевт Альбина Капьева.

Аппарат оснащен автономной системой подачи чистой воды и воздуха и встроенным врачебным модулем.

Ранее Городищенская РБ получила новое оборудование для женской консультации: аппараты ЭКГ, кольпоскопы, универсальную систему ультразвуковой визуализации, фетальные мониторы, холодильники для хранения биоматериалов.