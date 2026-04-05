Амбулатория в Канаевке получила новую стоматологическую установку

Общество

Печать
Max

В амбулатории села Канаевка Городищенской районной больницы обновили стоматологическое оборудование.

Установка приобретена медучреждением на собственные средства, уточнили в областном минздраве. Ее стоимость - более 200 000 рублей.

«Универсальное медицинское оборудование повышает как комфорт пациентов, так и удобство работы врача, в том числе за счет функционального кресла с регулируемой спинкой, опорой для головы и подлокотниками, что позволяет настроить установку индивидуально под каждого пациента», - отметила стоматолог-терапевт Альбина Капьева.

Аппарат оснащен автономной системой подачи чистой воды и воздуха и встроенным врачебным модулем.

Ранее Городищенская РБ получила новое оборудование для женской консультации: аппараты ЭКГ, кольпоскопы, универсальную систему ультразвуковой визуализации, фетальные мониторы, холодильники для хранения биоматериалов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
больница оборудование минздрав
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!