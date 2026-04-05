В ночь на 6 апреля объявлен желтый уровень погодной опасности

6 апреля, в Пензенской области ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на понедельник температура опустится до -1…+4 градусов. Из-за сильного дождя с градом в сочетании с порывами западного ветра до 15-18 м/с объявлен желтый уровень погодной опасности.

Днем синоптики обещают небольшой дождь, возможна гроза. Направление ветра не изменится, скорость останется прежней. Термометр покажет +7...+12.

К ночи на вторник, 7-е число, ветер подует с той же силой с юга. Воздух остынет до +1...+6.

Ранее синоптики сообщили, что 5 апреля в регион придет циклон. Он принесет влажный воздух и похолодание.