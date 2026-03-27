В Пензе определились со стоимостью проезда в дачных автобусах

Общество

В Пензе утвердили дату открытия дачного сезона - 18 апреля. Как и в прошлом году, будут действовать 19 направлений, сообщил глава города Олег Денисов в пятницу, 27 марта.

В апреле, мае и сентябре дачные автобусы станут перевозить пассажиров 3 раза в неделю (по средам, субботам и воскресеньям). С 1 июня и до конца августа - 4 раза (добавляется пятница). С 1 октября и до закрытия сезона добраться до дач на общественном транспорте можно будет 2 раза в неделю (по субботам и воскресеньям).

«Льготная стоимость проезда по транспортной карте для горожан сохранена», - написал Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

В прошлом году владельцы транспортной карты за поездку в черте I пояса (протяженностью от 10 до 15 км) платили 30 рублей, II (15-20 км) - 35, III (20-25 км) - 40, IV (25-45 км) - 45 рублей.

Столько же стоил провоз багажа.

При оплате наличными билет обходился дороже: в пределах I пояса - в 63 рубля, II - в 95, III - в 115, IV - в 161 рубль.

