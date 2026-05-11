12 мая в нескольких микрорайонах Пензы будут отключать свет

Во вторник, 12 мая, в ряде микрорайонов Пензы ради планового ремонта отключат свет. Об этом предупредили ресурсники.

Так, с 8:30 до 12:00 и с 13:00 до 15:30 электричества не будет в СНТ «Искра» (Барковка).

С 8:30 до 16:30 - на Шуисте:

- ул. Буровая, 1-15;

- Буровой пр-д, 1-5;

- ул. Колхозная, 1, 1а, 3-12, 17;

- 2-й Колхозный пр-д, 1-14, 16;

- 3-й Колхозный пр-д, 3-17;

- пр-д Ломоносова, 8;

- ул. Озерная, 2-16 (четные), 18-20, 22-40 (четные);

- 2-я Партизанская ул., 1, 3, 5-8, 10-24 (четные);

- ул. Партизанская, 3, 5-16, 18, 20;

- ул. Пойменная, 3-18, 20-25, 27, 29, 31, 33, 35;

- ул. Пойменная/Чапаева, 1/5;

- ул. Поселковая, 1/2, 2/17, 3-5, 7, 9-12;

- ул. Прогонная, 1, 3-12, 14;

- Прогонный пр-д, 2-16, 18, 19, 19а;

- ул. Проходная, 2а, 4, 4а, 6, 8а;

- 2-й пр-д Чаадаева, 3, 4, 6-9, 9/6, 11, 11а, 12, 12а, 13/6;

- ул. Чаадаева, 27а;

- ул. Чапаева, 2, 3, 3а, 3Б, 4, 7-10, 12;

- ул. Чапаева/Пойменная, 6/2.

С 9:00 до 16:30 - в Междуречье:

- ул. Аргунова, стр. 36, 40, 46, 92, 96, 119, 137;

- ул. Берсенева, стр. 9, 14, 15, 16, 55;

- ул. Кузнецова, 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9а;

- ул. Кузнецова/Чиликанова, 2/10;

- ул. Кустодиева, 44, 46;

- ул. Левитана, 1, 1а, 3, 5-11, 14, 18, 20, 21, 22;

- ул. Матрунецкого, 3, 5, 8, 10;

- Междуречье, 2-я очередь, 16;

- ул. Петрачкова 6, 7, 12;

- ул. Рузляева, 6-8, 11, 12, 13, 18, 22, 24а, 26, стр. 109;

- ул. Чиликанова, 8, 12, 14, 16, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 28а.

С 9:00 до 12:00 - на Западной Поляне:

- ул. Мира, 3а, 25, 27, 29, 31, 37.