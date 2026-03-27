Обладатели ордена Бочкарева станут ветеранами труда

Новые региональные награды будут давать их носителям право на присвоение звания «Ветеран труда Пензенской области». Соответствующее решение было утверждено на сессии Заксобра в пятницу, 27 марта.
Речь идет об орденах Ермина, Бочкарева или Мясникова, а также звании «Народный артист Пензенской области».
Депутаты поддержали законопроект, он вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.
Серебряные ордена были учреждены в феврале 2026 года.
Орденом Ермина решили чествовать выдающихся представителей отраслей народного хозяйства за исключительные заслуги, способствующие развитию и процветанию Сурского края.
Орден Бочкарева будут вручать за заслуги в формировании эффективных управленческих команд в системе государственного и муниципального управления, отраслях экономики и социальной сферы.
Орденом Мясникова станут награждать за заслуги в сохранении, популяризации и развитии культуры, искусства, спорта, музейного дела, театрального искусства и народного творчества, создании памятных сооружений и спортивных объектов.
Почетное звание народного артиста было учреждено в регионе в прошлом году и считается высшим знаком признания выдающихся достижений в сфере театрального, музыкального, циркового и эстрадного искусства на местном уровне.
Первым его носителем стал художественный руководитель драмтеатра Сергей Казаков.