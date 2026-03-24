Ремонт Большого Сурского моста: начался поиск проектировщика

В Пензе выделили 42 232 609 рублей на разработку проектной документации для обновления Большого Сурского моста, расположенного в районе улиц Луначарского и Чаадаева. Информация об этом появилась на портале госзакупок во вторник, 24 марта.

Подрядчик должен выполнить обследование моста, эстакад и лестничных сходов, предусмотреть расширение тротуаров до норматива и переустройство сетей освещения без закрытия моста.

Выполнить проект нужно до 30 апреля 2027 года.

В качестве предполагаемой (предельной) стоимости непосредственно строительных работ указана сумма в 6 222 595 380 рублей. Капитальные работы планируется начать в 2027-м.

Большой Сурский мост длиной 662 метра был построен в 1975 году. Разговоры о необходимости его ремонта ведутся давно. В 2012-м проезжую часть здесь реконструировали, чтобы уменьшить риск заторов. Однако в то время масштабное обновление конструкции не проводилось.

Спустя 10 лет, в 2022-м, Вадим Астафьев, занимавший тогда должность начальника управления капитального строительства, заявил, что сооружение планируется капитально отремонтировать в обозримом будущем. Осенью 2025-го на подготовку ПСД решили предусмотреть в бюджете 48 635 700 рублей.