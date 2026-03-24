Ремонт Большого Сурского моста: начался поиск проектировщика

Общество

Печать
Max

В Пензе выделили 42 232 609 рублей на разработку проектной документации для обновления Большого Сурского моста, расположенного в районе улиц Луначарского и Чаадаева. Информация об этом появилась на портале госзакупок во вторник, 24 марта.

Подрядчик должен выполнить обследование моста, эстакад и лестничных сходов, предусмотреть расширение тротуаров до норматива и переустройство сетей освещения без закрытия моста.

Выполнить проект нужно до 30 апреля 2027 года.

В качестве предполагаемой (предельной) стоимости непосредственно строительных работ указана сумма в 6 222 595 380 рублей. Капитальные работы планируется начать в 2027-м.

Большой Сурский мост длиной 662 метра был построен в 1975 году. Разговоры о необходимости его ремонта ведутся давно. В 2012-м проезжую часть здесь реконструировали, чтобы уменьшить риск заторов. Однако в то время масштабное обновление конструкции не проводилось.

Спустя 10 лет, в 2022-м, Вадим Астафьев, занимавший тогда должность начальника управления капитального строительства, заявил, что сооружение планируется капитально отремонтировать в обозримом будущем. Осенью 2025-го на подготовку ПСД решили предусмотреть в бюджете 48 635 700 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
мост ремонт госзакупки
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!