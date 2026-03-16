Обнародовано расписание маршруток № 88т

Со вторника, 17 марта, в Пензе возобновляется работа муниципального маршрута регулярных перевозок № 88т (ГПЗ-24 - Аэропорт).

Его станут обслуживать 2 автобуса малого класса, уточнили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области». Будет возможна оплата проезда безналичным способом.

Маршрутки поедут по ул. Антонова, Измайлова, мосту им. В. П. Капашина, ул. Кирова, Калинина, Свердлова, Баумана, Бауманскому путепроводу, ул. Терновского и Центральной.

Обнародовано расписание микроавтобусов. От остановочного пункта «ГПЗ-24» они будут отправляться в 5:40, 6:15, 6:50, 7:35, 8:15, 9:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:15. От аэропорта - в 5:40, 6:15, 6:50, 7:35, 8:15, 9:10, 15:50, 16:30, 17:20, 18:15.

Маршрутки № 88т исчезли с улиц в июле 2025 года. Как поясняли в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», от перевозчика поступило заявление о прекращении действия ранее выданного свидетельства.

