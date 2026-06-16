Размещение флага России на спортобъектах станет обязательным

Во вторник, 16 июня, комитет Совфеда по социальной политике рекомендовал палате регионов одобрить закон об обязательном размещении флага РФ на спортобъектах. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Под спортобъектами понимаются площадки (поля, корты, скейт-парки и т. п.), крытые комплексы, специальные сооружения (велодромы, трамплины и пр.), а также стадионы. Обязанность следить за наличием флага возложат на их руководителей.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце 2025 года, 10 июня депутаты приняли его в третьем чтении.

Список мест, где размещение триколора обязательно, время от времени дополняется.

По умолчанию государственный символ должен быть на зданиях органов власти всех уровней. В 2000 году норматив распространили на учебные заведения, потом - на бюджетные, казенные и автономные учреждения, реализующие молодежную политику.