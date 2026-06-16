Размещение флага России на спортобъектах станет обязательным

Общество

Размещение флага России на спортобъектах станет обязательным
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Во вторник, 16 июня, комитет Совфеда по социальной политике рекомендовал палате регионов одобрить закон об обязательном размещении флага РФ на спортобъектах. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Под спортобъектами понимаются площадки (поля, корты, скейт-парки и т. п.), крытые комплексы, специальные сооружения (велодромы, трамплины и пр.), а также стадионы. Обязанность следить за наличием флага возложат на их руководителей.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму в конце 2025 года, 10 июня депутаты приняли его в третьем чтении.

Список мест, где размещение триколора обязательно, время от времени дополняется.

По умолчанию государственный символ должен быть на зданиях органов власти всех уровней. В 2000 году норматив распространили на учебные заведения, потом - на бюджетные, казенные и автономные учреждения, реализующие молодежную политику.

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