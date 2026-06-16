Стало известно число пензячек, получающих бесплатные продукты

В Пензе 50 беременных и кормящих пензячек получают бесплатные продукты - молоко и творог. Такие данные обнародовала городская администрация во вторник, 16 июня.

Женщинам выдают по 18 упаковок молока жирностью 3,2% (по 200 мл, почти 3,7 кг) и по 12 пачек 5%-го творога (по 100 г, итого 1,2 кг). Пензячки получают их 2 раза в месяц равными частями в пунктах выдачи МАУ «Детское и лечебное питание».

Такая помощь полагается малообеспеченным и многодетным семьям. При подсчете количества детей учитываются и совершеннолетние (до 23 лет - при условии, что они обучаются очно).

«Чтобы воспользоваться льготой, необходимо подать заявление через интерактивный портал социальной защиты. Уточнить детали можно по телефону 70-03-73», - рассказали в мэрии.

Бесплатные продуктовые наборы в Пензе начали выдавать в мае этого года. Горожанкам оформляют специальные сертификаты в виде QR-кода.