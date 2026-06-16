Магнитосфере Земли прогнозируют долгий спокойный период

Геомагнитная активность сейчас исключительно низкая, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН во вторник, 16 июня.

«Солнечная активность на глазах впадает в традиционную летнюю спячку, к которой на этот раз добавляется общая ситуация спада солнечного цикла», - пояснили ученые.

По их словам, сейчас на Солнце есть пара крупных протуберанцев (огромных масс раскаленных газообразных веществ, которые удерживаются над поверхностью звезды магнитным полем). Однако даже в случае отрыва для Земли они неопасны.

«Геомагнитная активность исключительно низкая. Прогноз на месяц предвещает вообще все 30 зеленых дней (зеленый обозначает спокойную магнитосферу. - Прим. ред.).

Маловероятно, что так оно и будет: что-то все равно произойдет, как это всегда и бывает. Но что это будет и когда - на данный момент непонятно», - подытожили в лаборатории.