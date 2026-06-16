Названы 3 особенности сна, ускоряющие старение мозга

Британские ученые почти 9 лет отслеживали привычки сна у более чем 23 тысяч здоровых взрослых людей, делали им МРТ мозга и выяснили: существуют особенности сна, которые ускоряют старение мозга. Результатами опубликованного исследования поделилась врач Зухра Павлова в своем канале в МАХ.

«В центре внимания оказалось белое вещество мозга, а именно участки глубинного повреждения, которые появляются, когда страдают сосуды. Чем их больше, тем выше риск деменции. И ученые выяснили, что три конкретные привычки сна связаны с увеличением количества таких участков», - пояснила она.

Первый фактор риска - сон постоянно короче 7 или длиннее 9 часов. Отклонение в любую сторону вызывало значимое увеличение повреждений в мозге.

Вторая плохая привычка - регулярная дневная дремота. «Это сигнал, что вам чего-то не хватает. Возможно, неправильно построен режим дня», - отметила врач.

Третий негативный момент - бессонница и частые пробуждения.

Зухра Павлова подвела итог: важно спать 7-9 часов, не поддаваться желанию вздремнуть днем и не терпеть бессонницу. У последней нужно найти причины: это могут быть тревога, телефон или телевизор перед сном, кофе после обеда. «Если самостоятельно не справляетесь, обращайтесь к врачам», - добавила специалист.