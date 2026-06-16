В Пензе пока не построят новую дорогу в районе ул. Глазунова

Общество

В Пензе пока не построят новую дорогу в районе ул. Глазунова
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В Пензе пока не могут реализовать проект строительства дороги в районе улицы Глазунова, соединяющей улицу Рахманинова и проспект Строителей, сообщили в городской администрации.

По мнению пензенцев, такой вариант помог бы решить проблему пробок, особенно в условиях перекрытий из-за ремонта.

Постановление об утверждении проектов планировки и межевания объекта «Автомобильная дорога по улице Глазунова» приняли в марте 2020 года, рассказали в мэрии.

Однако начать стройку нет возможности - из-за отсутствия денег.

Ранее в Пензе вспомнили о другой дороге, появление которой разгрузило бы проспект Строителей. Речь о продолжении Большой Арбековской улицы вдоль железнодорожного полотна.

Тему поднял депутат Алексей Петров на заседании в гордуме, задав вопрос заместителю главы администрации Ильдару Усманову. Тот ответил, что не готов прокомментировать. «У нас много чего не воплощается в жизнь, много проектов на полках лежит», - признался чиновник.

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