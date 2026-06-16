На 17 июня в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности

17 июня в Пензенской области ожидается переменная облачность. В большинстве районов пройдет кратковременный дождь, местами гроза, возможен град, сообщает Приволжское УГМС.

В ночь на вторник термометры покажут +9...+14 градусов. Местами прогнозируется непродолжительный дождь, гроза. Днем будет +18...+23.

Следующей ночью синоптики обещают +8...+13 градусов и кратковременный дождь в отдельных районах. Сохранится вероятность дождя, грозы и града.

В течение суток будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с, при грозе порывы достигнут 15-18 м/с.

Из-за неблагоприятных метеоусловий на 17-е число в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.

В народном календаре 17 июня - Митрофан Навозник. По приметам, утренний дождь предупреждал о затяжном ненастье. В то же время гроза предвещала скорое и продолжительное потепление.