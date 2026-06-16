Олег Мельниченко: В течение лета ожидаем поставку 27 автобусов

Общество

Олег Мельниченко: В течение лета ожидаем поставку 27 автобусов
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Общественный транспорт в Пензенской области продолжит развиваться. Дальнейшие шаги в этом направлении губернатор Олег Мельниченко обозначил на заседании регионального правительства во вторник, 16 июня.

По словам министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Александра Гришаева, в Пензенской городской агломерации за январь-май автобусы большого класса и троллейбусы перевезли более 23 млн человек. Это на 11% больше, чем за первые 5 месяцев 2025 года.

Стоимость проезда в Пензе остается одной из самых низких в ПФО, подчеркнули в правительстве.

Для обновления подвижного состава в 2021–2025 годах по инициативе Олега Мельниченко было закуплено около 350 новых машин, в том числе 94 троллейбуса.

«В 2026–2028 годах по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» совместно с частными перевозчиками планируем приобрести еще порядка 200 автобусов большого и малого классов. В течение лета ожидаем поставку 27 автобусов для агломерации», - сообщил губернатор.

В заключение Олег Мельниченко потребовал строго контролировать работу общественного транспорта на линии. «Эта работа должна быть усилена», - поставил задачу он.

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