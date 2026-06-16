В Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность лесов

В Пензенской области с 17 по 19 июня ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс), предупредили в региональном управлении МЧС.

Любителям прогулок в зеленых массивах следует соблюдать правила безопасности. Не стоит разводить огонь где попало и оставлять после себя мусор, который может загореться.

Нельзя жечь костры, например, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев, в хвойных молодняках, на гарях и не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины участках.

Открытый огонь допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,5 м. Потом пламя нужно тщательно засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления.

О любых возгораниях необходимо сообщать по телефону 112.