Паводок в Пензенской области: запасы воды в снеге превышают норму

Уровень грунтовых вод на территории Пензенской области сейчас в норме. Об этом заявил заместитель начальника регионального ГУ МЧС РФ Алексей Кутьменев, комментируя ситуацию с предстоящим паводком.

При этом, по его словам, в некоторых соседних регионах (Самарской, Саратовской, Тамбовской областях) есть превышение. «Будем надеяться, что все пройдет в штатном режиме», - отметил Алексей Кутьменев во время прямого эфира ЦУР во «ВКонтакте» 26 февраля.

Замминистра ЖКХ и ГЗН региона Михаил Кудимов напомнил, что, как правило, паводок приходится на вторую половину марта - первую половину апреля.

«На сегодняшний день данные показывают, что очень большой снежный покров, запасы воды в нем превышают норму - по крайней мере среднестатистические показатели для нашего региона. Вместе с тем, так как снег лег довольно рано, земля не промерзла - в некоторых муниципальных образованиях совсем, а где-то промерзание на штык лопаты, это 10-15 сантиметров. Земля имеет свойство впитывать излишнюю влагу, что поспособствует наименьшим негативным последствиям. Вот два фактора, при этом один другому противоречит», - сообщил Михаил Кудимов.

Каким будет паводок, с точностью сейчас сказать нельзя. Как подчеркнул Кудимов, все будет зависеть от погоды: резкое потепление (без минусовых температур по ночам) и дожди окажут негативное влияние на ситуацию.

«За последние 10 лет у нас большие паводки были в 2012, 2018, 2023 годах. Обычно цикл либо раз в 5 лет, либо раз в 10 лет», - добавил Алексей Кутьменев, уточнив, что в регионе исторически сложился умеренно опасный риск паводка.