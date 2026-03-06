На обработку Учительского сквера от клещей нужно более 380 000 руб.

Обработка от клещей Учительского сквера, расположенного около педагогического института в Пензе, обойдется в 381 937 рублей.

До 20 мая необходимо расчистить от опавшей листвы и сучьев газоны вблизи дорожек, собрать и вывезти валежник, опрыскать растительность специальными средствами, сообщается на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает парк Белинского, на балансе которого находится сквер.

Ранее сообщалось, что на акарицидную обработку Олимпийской аллеи и веревочного парка предусмотрено 2 644 103 рубля, Тропы здоровья - 1 209 159.

В прошлом году аллею для этих целей перекрывали с 22 по 24 апреля; Учительский сквер - с 5 по 6 мая, Тропу здоровья - с 12 до 13 мая.

Между тем первый укус клеща тогда был зарегистрирован уже 9 марта. Жертвой членистоногого стал житель Бессоновского района, ему оказали необходимую помощь.