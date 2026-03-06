ЧП с подростком на ул. Суворова: УК предупреждали о сосульках на крыше

Администрация Железнодорожного района Пензы в феврале составила на УК «ООО «Без проблем» протокол за сосульки на доме № 90а на улице Суворова. Именно с его крыши 3 марта рухнула наледь на 17-летнего подростка.

«Управляющая компания пригнала вышку, наледь в зоне видимости сбили, а с самой кровли не убрали. Итог нам всем известен», - написал глава Пензы Олег Денисов в своем телеграм-канале.

Наледь рухнула на подростка, который был на тротуаре, в дневное время. По словам губернатора, 5 марта юный пензенец все еще находился между жизнью и смертью.

В день ЧП по факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Директора управляющей компании задержали в рамках расследования, а затем отправили под домашний арест по 3 мая включительно.

Позже выяснилось, что у компании «Без проблем» в 2025 году истек срок действия лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами.

В пятницу, 6 марта, в городском управлении ЖКХ провели собрание, куда пригласили представителей управляющих компаний. Олег Денисов напомнил им об ответственности за принимаемые решения.

По словам главы города, он потребовал от руководителей лично осмотреть здания, которые находятся в их ведении, и убедиться в отсутствии угрозы жизни и здоровью пензенцев.