В Пензе закроют для движения часть улицы Володарского

В Пензе в субботу, 21 февраля, закроют для движения участок улицы Володарского - между улицами Бакунина и Пушкина, предупредили в городском управлении ЖКХ.

Ограничение введут, чтобы вывезти снег с проезжей части и тротуаров. Оно будет действовать с 8:00 до 16:00.

Водителей попросили отнестись к неудобству с пониманием и планировать маршруты с учетом данной информации.

Ранее стало известно, что в Пензе на Масленицу изменят схему организации дорожного движения.

С 22:00 21 февраля до 15:00 22-го запретят стоянку транспорта на участке улицы Карла Маркса от пересечения с Красной до входа в парк Белинского. С 6:00 до 15:00 этот отрезок перекроют для движения.

Кроме того, 22-го числа с 6:00 до 15:00 запретят въезд в парк с улицы Лермонтова.