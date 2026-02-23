В СФР рассказали о выплатах военнослужащим

23 февраля, В День защитника Отечества, в отделении СФР по Пензенской области рассказали о социальной поддержке военнослужащим, участникам СВО, ветеранам боевых действий и членам их семей.

Если после увольнения со службы трудоустроиться в гражданскую организации, появится право на получение второй пенсии, назначаемой по линии СФР.

Требования для оформления страховой выплаты по старости такие же, как для всех: достижение 64 лет для мужчин и 59 - для женщин, наличие как минимум 30 пенсионных баллов и выработка не менее 15 лет стажа.

Обладателям статуса ветерана боевых действий полагается ежемесячная денежная выплата в размере 4 838,63 рубля. Специально подавать заявку не нужно - данные поступают в отделение СФР от ведомств.

Жены служащих по призыву и мобилизованных имеют право на единовременное пособие - 45 054,24 рубля. Обратиться за господдержкой следует, если срок беременности составляет больше 180 дней.

Пособие также предоставляется, если муж учится на 1-м курсе военной образовательной организации.

Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, назначается матери или другому родственнику, который фактически ухаживает за малышом. В 2026 году выплата составляет 19 308,96 рубля.

«Пособие выплачивается со дня рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет. При этом выплата начинается не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву и заканчивается не позднее дня окончания службы», - уточнили в отделении Соцфонда.

Оформление социальной поддержки доступно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по Пензенской области. Подробности можно узнать в едином контакт-центре по телефону 8 (800) 100-00-01, на официальном сайте СФР либо в его профилях в соцсетях.