В Пензе улицу Рабочую перекроют ради вывоза снега

В среду, 18 февраля, на улице Рабочей, которая проходит вблизи Большого Сурского моста в Пензе, перекроют движение.

Речь идет о периоде с 9:00 до 12:00. Причина - вывоз снега.

«Просим учитывать ограничения движения при построении маршрута», - обратились к автомобилистам представители городского управления ЖКХ.

16 февраля в администрации Пензы уточнили, что с начала сезона с улиц областного центра вывезено уже более 400 кубометров снега.

«Это практически в два раза больше, чем весь объем прошлого года», - отметили в мэрии.