22 февраля из-за Масленицы перекроют часть ул. Карла Маркса
В предстоящие выходные в Пензе для проведения фольклорного праздника «Широкая Масленица» изменят схему организации дорожного движения.

С 22:00 субботы, 21 февраля, до 15:00 воскресенья, 22-го, запретят стоянку транспорта на участке улицы Карла Маркса от пересечения с Красной до входа в парк Белинского.

С 6:00 до 15:00 этот отрезок перекроют для движения.

«Кроме того, предусмотрен временный запрет въезда в парк с улицы Лермонтова с 6:00 до 15:00 22 февраля», - сообщили в администрации Пензы.

С программой празднования Масленицы можно ознакомиться здесь, с полным списком площадок, где 22 февраля будут сжигать чучела, тут.

