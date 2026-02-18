22 февраля из-за Масленицы перекроют часть ул. Карла Маркса

В предстоящие выходные в Пензе для проведения фольклорного праздника «Широкая Масленица» изменят схему организации дорожного движения.

С 22:00 субботы, 21 февраля, до 15:00 воскресенья, 22-го, запретят стоянку транспорта на участке улицы Карла Маркса от пересечения с Красной до входа в парк Белинского.

С 6:00 до 15:00 этот отрезок перекроют для движения.

«Кроме того, предусмотрен временный запрет въезда в парк с улицы Лермонтова с 6:00 до 15:00 22 февраля», - сообщили в администрации Пензы.

