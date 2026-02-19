В парке Белинского показали «начинку» чучела Зимы

Общество

В парке Белинского показали «начинку» чучела Зимы
Печать
Telegram

В парке Белинского изготовили чучело Зимы, которое сожгут на Масленицу (0+) в воскресенье, 22 февраля. Работники показали, как создавался главный символ праздника.

В парке Белинского показали «начинку» чучела Зимы

Сначала сконструировали деревянную пирамиду, в центр которой поместили высокий крест и связку метел. Объема добились за счет множества еловых веток.

В парке Белинского показали «начинку» чучела Зимы

Затем куклу нарядили в пестрый сарафан. Горизонтальную часть креста обмотали соломой, она стала руками, а верхушка - головой, ее покрыли платком. Лицо слепили на основе техники папье-маше, потом нанесли яркий «макияж».

В парке Белинского показали «начинку» чучела Зимы В парке Белинского показали «начинку» чучела Зимы

Ранее в парке рассказали, что художник Инна Киргинцева приступила к работе сразу после Нового года, ведь «для создания Масленичной красавицы требуется очень много времени и сил». Мастерица также изготовит куклу для Детского парка, расположенного на улице Кронштадтской, 1а.

В парке Белинского показали «начинку» чучела Зимы

С полным списком площадок, где 22 февраля будут сжигать чучела, можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
парк чучело масленица
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!