В парке Белинского показали «начинку» чучела Зимы

В парке Белинского изготовили чучело Зимы, которое сожгут на Масленицу (0+) в воскресенье, 22 февраля. Работники показали, как создавался главный символ праздника.

Сначала сконструировали деревянную пирамиду, в центр которой поместили высокий крест и связку метел. Объема добились за счет множества еловых веток.

Затем куклу нарядили в пестрый сарафан. Горизонтальную часть креста обмотали соломой, она стала руками, а верхушка - головой, ее покрыли платком. Лицо слепили на основе техники папье-маше, потом нанесли яркий «макияж».

Ранее в парке рассказали, что художник Инна Киргинцева приступила к работе сразу после Нового года, ведь «для создания Масленичной красавицы требуется очень много времени и сил». Мастерица также изготовит куклу для Детского парка, расположенного на улице Кронштадтской, 1а.

С полным списком площадок, где 22 февраля будут сжигать чучела, можно ознакомиться здесь.