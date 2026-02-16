Сожжение чучел на Масленицу: полный список площадок

Администрация Пензы опубликовала полный список мест, где на Масленицу, провожая зиму, сожгут чучела (0+). Там будут дежурить спецмашины для тушения пожаров с боевым расчетом.

В субботу, 21 февраля, в 12:30 чучело подожгут на площадке около Дома детского творчества № 1 на Воровского, 15.

Все другие подобные мероприятия запланированы на Прощеное воскресенье, 22 февраля.

В 12:00 чучела будут жечь около школы № 47 (Пролетарская, 26а), Центра развития творчества детей и юношества (ул. Пролетарская, 26), ДЮЦ «Звездный» (Островского, 9) и ДЮЦ «Спутник» (Попова, 38Б).

В 12:00 и 15:00 подожгут малый и большой символы праздника в зоопарке. Вход на территорию платный.

В 13:00 - около Дворца детского (юношеского) творчества на Бекешской (многие пензенцы до сих пор называют его Дворцом пионеров).

В 17:00 чучела подожгут в Комсомольском парке и на парковой аллее ЖК «Арбековская застава» (ул. 65-летия Победы, 29).

В 18:00 - в Детском парке на Кронштадтской.

В 19:00 - в парке Белинского.

В постановлении главы Пензы Олега Денисова также указано, что во время мероприятий в парках и около школы № 47 должны дежурить бригады скорой помощи.