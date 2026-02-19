В Пензе росгвардейцы отразили атаку условных диверсантов

Сотрудники Росгвардии провели масштабную тренировку по отработке действий при проникновении диверсионных групп на объекты инфраструктуры.

Личный состав ведомства поднялся по сигналу учебной тревоги и оперативно прибыл к месту сбора, где отработал нормативы по подготовке спецтехники к выезду. На этом первый этап учений закончился.

На втором опергруппы проследовали на снегоходах в район условной боевой операции. На прилегающих дорогах развернули мобильные КПП для проверки документов.

На одном из них отработали задержание группы противника на автомобиле, оказавшей вооруженное сопротивление. «Диверсантов» ликвидировали ответным огнем.

По второй вводной, другая группа укрылась в одном из зданий. Для ее идентификации и наблюдения за перемещениями росгвардейцы применили беспилотные летательные аппараты.

«Первыми в боестолкновение с укрывшимся противником вступили расчеты FPV-дронов. Точным попаданием дрона-камикадзе они уничтожили замаскированную технику условного врага», - пояснили в пресс-службе управления.

Далее штурмовики под прикрытием бронетехники, снайперов и пулеметного расчета, применив светошумовые гранаты, зачистили помещения.

За действиями личного состава наблюдали руководители учений из мобильного пункта управления. Трансляция велась с БПЛА, передающих запись в режиме реального времени.

По итогам проведенных мероприятий участники тренировки получили высокую оценку. Поставленные задачи удалось выполнить в полном объеме.