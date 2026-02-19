Названы адреса в Пензе, попавшие под отключение света 20 февраля

В пятницу, 20 февраля, в части домов Пензы отключат электричество. В списке, опубликованном ресурсниками, значатся адреса в Дегтярном Затоне, поселке Заря-2, Междуречье и Арбекове.

С 8:30 до 12:00 без света останутся:

- ул. Баженова, 92;

- ул. Живописная, 2, 2а, 4, 6, стр. 8, 10, 12, стр. 48а, 49;

- 1-й Крымский пр-д, 3, 5, 7;

- ул. Столыпина, 5, 7;

- ул. Шишкина, 1-22, 25, 27, 28, стр. 29, з/у 33.

С 8:30 до 16:30:

- ул. Абрикосовая, 2, 3, 5, 7, 9, 12, 14, з/у 10, стр. 21;

- ул. Ежевичная, 5-11 (нечетные), 12-16, стр. 22;

- ул. Киселевой, 8;

- 11-й мкр-н поселка Заря-2, стр. 51;

- ул. Персиковая, 3, 4, 6-11, 13, 15;

- ул. Локтионова, 14, 16, 18.

С 13:00 до 15:30:

- 5-й Виноградный пр-д, 24а;

- ул. Глазунова, 1а, 2а, 16а;

- ул. Рахманинова, 18а.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях.