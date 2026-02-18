Назначение выплат пострадавшим от паводков захотели ускорить

В МЧС предложили изменить формат назначения материальной помощи пострадавшим от паводков. Об этом сообщает «Парламентская газета».
«Наряду с традиционными механизмами мы планируем апробацию проактивного назначения выплат единовременной материальной помощи пострадавшим через «Госуслуги», - пояснил глава МЧС Александр Куренков.
Нововведение, по замыслу, позволит определить нуждаемость в выплатах еще до подачи заявок, благодаря чему пострадавшие быстрее получат материальную помощь.
В 2026-м паводок, по прогнозам МЧС, будет более сложным, чем в предыдущие 2 года.
В начале февраля стало известно, что в Пензенской области высота снежного покрова составляет от 35 до 57 см, а осадков выпало 205% нормы.
Наибольший риск затопления - в Сердобском и Нижнеломовском районах.