Назначение выплат пострадавшим от паводков захотели ускорить

Общество

Назначение выплат пострадавшим от паводков захотели ускорить
В МЧС предложили изменить формат назначения материальной помощи пострадавшим от паводков. Об этом сообщает «Парламентская газета».

«Наряду с традиционными механизмами мы планируем апробацию проактивного назначения выплат единовременной материальной помощи пострадавшим через «Госуслуги», - пояснил глава МЧС Александр Куренков.

Нововведение, по замыслу, позволит определить нуждаемость в выплатах еще до подачи заявок, благодаря чему пострадавшие быстрее получат материальную помощь.

В 2026-м паводок, по прогнозам МЧС, будет более сложным, чем в предыдущие 2 года.

В начале февраля стало известно, что в Пензенской области высота снежного покрова составляет от 35 до 57 см, а осадков выпало 205% нормы.

Наибольший риск затопления - в Сердобском и Нижнеломовском районах.

