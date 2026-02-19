Блокировка Telegram: как не потерять файлы и переписки

Мессенджер Telegram могут заблокировать в России с 1 апреля. Он не будет работать ни через мобильный, ни через стационарный интернет. В этом случае у пользователей есть риск потерять файлы и переписки.

Эксперты в беседе с изданием MIR24.TV дали советы, как сохранить данные.

Во-первых, можно экспортировать историю сообщений. Для этого требуется:

- зайти в «Настройки» в приложении;

- выбрать пункт «Конфиденциальность и безопасность»;

- нажать на «Экспорт данных Telegram»;

- указать, что именно нужно сохранить;

- выбрать формат экспорта и запустить процесс.

В результате пользователь получит архив со всей историей переписок в формате HTML или JSON.

Во-вторых, эксперты посоветовали сохранить контакты, используя встроенную синхронизацию или создав резервную копию вручную.

В-третьих, можно сделать резервную копию файлов и фотографий на облаке или в сообщениях на электронной почте, или на локальных носителях (компьютере, жестком диске, флешке).

Роскомнадзор начал замедлять Telegram из-за нарушения закона «о приземлении», игнорирования запросов на удаление противоправных материалов. В основном пользователи пока испытывают трудности с загрузкой фото и видеоматериалов.