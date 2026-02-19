Развеян миф о получении витамина D за счет пребывания на солнце

Воздействие солнца не поможет получить достаточное количество витамина D, рассказала врач Ольга Шуппо.

Выработка этого витамина от солнца происходит только тогда, когда кожа покраснела, когда появился загар.

«Кроме того, нельзя забывать о разумном ограничении пребывания под прямыми лучами солнца. Избыток ультрафиолета грозит серьезным риском заполучить рак кожи. Ограничения по времени пребывания на солнце снижают эффективность синтеза этого витамина. Также с возрастом ослабевает способность кожи вырабатывать этот витамин, поэтому только за счет солнца компенсировать дефицит невозможно. Это миф», - заявила медик в беседе с изданием «Известия».

Организм может получить витамин D с пищей. Он содержится в сыром яичном желтке, сыре, твороге, сливочном масле, кисломолочных продуктах, жирной рыбе, морепродуктах. Но даже при полноценном рационе не удастся восполнить его дефицит.

Современные, изготовленные промышленным способом продукты питания обеднены витаминами и минералами - еды, обогащенной именно витамином D, практически нет, отметила специалист.

К дефициту данного витамина приводят хронические воспаления или стресс, поскольку для избавления от этих состояний требуется большое количество антиоксидантов, одним из самых мощных и является витамин D.

К симптомам дефицита этого витамина относят быструю утомляемость, боли в мышцах и суставах, ухудшение памяти, снижение концентрации внимания, повышенную потливость, сухость кожи, частые простуды.