19 февраля в Пензенской области будет ветрено
В четверг, 19 февраля, в Пензенской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, сообщили в Приволжском УГМС.

Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 8-13 м/с. В отдельных районах его порывы достигнут 15-18 м/с.

В ночь на четверг в прогнозе -13...-18 градусов, преимущественно без осадков.

Днем уличные термометры покажут -4...-9. В следующую ночь, на пятницу, похолодает до -6...-11, пойдет снег.

В народном календаре 19 февраля - Вукол Телятник. В старину подмечали: мороз в этот день сулит бурную весну, сухое и жаркое лето.

