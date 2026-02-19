Подход к питанию в школах и детсадах собрались пересмотреть

Совет Федерации рекомендовал Роспотребнадзору актуализировать методику организации питания детей в школах и детских садах.

Необходимо максимально исключить из рациона продукты с высоким аллергенным потенциалом, пишет «Парламентская газета».

В новой методике нужно учесть наиболее распространенные у детей заболевания, в их числе пищевую аллергию, непереносимость отдельных продуктов и состояния здоровья, требующие соблюдения диеты.

Пересмотреть методику организации питания должны до 1 сентября 2026 года.

Ранее стало известно, что в Пензенской области едва не сорвался процесс контрактации при организации питания школьников. Причина в промедлении регионального министерства образования, которое поздно довело до муниципалитетов ценовые позиции.