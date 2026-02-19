Опубликован график работы медучреждений на праздники

Министерство здравоохранения Пензенской области опубликовало график работы подведомственных учреждений с 21 по 24 февраля, а также с 7 по 10 марта.

Специализированная медицинская помощь в стационарах будет оказываться в полном объеме без перерыва и выходных дней. Также не будет изменений в работе службы скорой помощи.

В районах области в поликлиниках участковых больниц 21 февраля и 7 марта с 8:00 до 14:00 пациентов примут в кабинетах неотложной помощи, в том числе для выписки лекарств, выдачи больничных.

22 февраля в поликлиниках окажут неотложную помощь с 8:00 до 14:00. 23-е число, а также 8 и 9 марта – нерабочие дни.

Поликлиники районных и межрайонных больниц, а также ГБУЗ «Городская поликлиника» и ГБУЗ «Городская детская поликлиника» будут принимать пациентов все праздничные дни в режиме работы кабинетов неотложной медицинской помощи с 8:00 до 14:00. Врачи, в частности, смогут выписать лекарства и выдать листок нетрудоспособности.

В эти дни узкие специалисты и врачебные комиссии в поликлиниках участковых, районных и межрайонных больниц, детских и взрослых поликлиниках Пензы будут вести прием по графику медицинских учреждений.

У женских консультаций нерабочими днями станут 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта.

Контакт-центры на базе единого телефонного номера 122 действуют 21, 22, 23 февраля, 7 и 8 марта с 8:00 до 14:00. 21 февраля и 7 марта с 8:00 до 12:00 будут приниматься звонки для вызова врача на дом, 22, 23 февраля и 8 марта услугу не предоставят. 9-го числа контакт-центры работают с 8:00 до 12:00 и примут вызов на дом.

«В каждой медицинской организации организована работа дежурных администраторов, телефоны которых можно найти на сайтах соответствующих медицинских организаций», - сообщили в областном минздраве.