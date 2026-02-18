Эксперт по кадрам рассказала об оплате труда в праздники

Привлечь работника к труду в выходной можно только с его согласия, но из общего правила есть исключения (особенности производственного цикла, аварии и пр.). О вознаграждении за такой труд рассказала RT директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина.

«Сотрудник может выбрать один из двух вариантов: получить оплату за отработанное время в двойном размере или взять другой день для отдыха. Во втором случае работа оплачивается по обычному тарифу», - сообщила специалист.

Но даже при объективных особенностях рабочего графика есть категории сотрудников, освобождаемых от работы в выходные.

К ним относятся беременные, женщины с детьми до 3 лет, инвалиды. Занятость подростков в выходные возможна лишь в творческой сфере и в спорте.

Тех, кто трудится по стандартному графику 5/2, ждет длинный перерыв - с 21 февраля (суббота) по 23-е (понедельник). Это связано с празднованием Дня защитника Отечества.