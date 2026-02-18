В парке Белинского трудятся над созданием чучела Зимы

В парке Белинского трудятся над изготовлением чучела Зимы, которое сожгут на Масленицу (0+) в воскресенье, 22 февраля.

Художник Инна Киргинцева приступила к работе сразу после Нового года, ведь «для создания Масленичной красавицы требуется очень много времени и сил», объяснили в парке.

Мастерица также создаст куклу для Детского парка, расположенного на улице Кронштадтской, 1а.

Как правило, каркас чучела заполняется соломой, которая быстро и эффектно горит. Конструкцию обкладывают картоном и обматывают проволокой, чтобы она не развалилась. Снаружи - яркий наряд. Высота куклы обычно превышает 4 метра.

С полным списком площадок, где 22 февраля будут сжигать чучела, можно ознакомиться здесь.