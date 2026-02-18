В парке Белинского трудятся над созданием чучела Зимы

Общество

В парке Белинского трудятся над созданием чучела Зимы
Печать
Telegram

В парке Белинского трудятся над изготовлением чучела Зимы, которое сожгут на Масленицу (0+) в воскресенье, 22 февраля.

В парке Белинского трудятся над созданием чучела Зимы

Художник Инна Киргинцева приступила к работе сразу после Нового года, ведь «для создания Масленичной красавицы требуется очень много времени и сил», объяснили в парке.

Мастерица также создаст куклу для Детского парка, расположенного на улице Кронштадтской, 1а.

В парке Белинского трудятся над созданием чучела Зимы

Как правило, каркас чучела заполняется соломой, которая быстро и эффектно горит. Конструкцию обкладывают картоном и обматывают проволокой, чтобы она не развалилась. Снаружи - яркий наряд. Высота куклы обычно превышает 4 метра.

В парке Белинского трудятся над созданием чучела Зимы

С полным списком площадок, где 22 февраля будут сжигать чучела, можно ознакомиться здесь.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
чучело масленица огонь
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!