Минздраву выделили дополнительные средства на помощь онкобольным

Общество

Минздраву выделили дополнительные средства на помощь онкобольным
Печать
Telegram

Министерству здравоохранения Пензенской области решили выделить дополнительные средства на совершенствование системы оказания медицинской помощи онкобольным. Соответствующее постановление 16 февраля подписал председатель регионального правительства Николай Симонов.

Речь идет о сумме в 5 млн 890 тыс. 800 рублей. По столько минздрав будет получать ежегодно в период с 2026-го по 2028-й.

В начале января в Сети появилось множество жалоб жителей региона на отсутствие в онкодиспансере необходимых для химиотерапии лекарств.

«Уже полмесяца люди с четвертой стадией рака, для которых каждый день на счету, не могут получить жизненно важную химиотерапию. Ответ один: «Лекарств нет». Вместо того чтобы решать проблему, больных людей просто выставляют за дверь со словами: «Ищите, где сделать химию в других городах, сами», - написала пензячка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Ситуацией заинтересовались прокуратура, а также областное СУ СКР. В медучреждении нехватку препаратов объяснили тем, что не состоялись аукционы на их поставку.

22 января стало известно о поступлении в диспансер большей части лекарств, нужных для лечения больных раком. Глава минздрава Вячеслав Космачев заверил, что в ближайшие несколько дней положение с обеспечением «нивелируется».

29 января губернатор Олег Мельниченко на внеочередном заседании правительства назвал ситуацию вопиющей и объявил о применении дисциплинарного взыскания к министру здравоохранения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
онкология пациент минздрав
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!