Стало известно, как будут ездить автобусы в Засечном 22-24 мая

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» разъяснили, как будет ездить общественный транспорт по территории Города Спутника во время ограничений 22-24 мая.

- автобусы № 130 направится с Радужной по улицам Светлой, Изумрудной, Олимпийской и Алой, далее - как обычно;

- автобусы № 149 поедут по Радужной, Светлой, Изумрудной, Олимпийской и Фонтанной до конечной «Радужные дворы», обратно - по Фонтанной, Светлой, Радужной и вернутся на стандартный маршрут;

- автобусы № 411 при движении со стороны Куриловки проследуют через Радужную по Светлой, Изумрудной, Олимпийской и Алой, далее - по обычной схеме.

Об ограничениях движения транспорта по дорогам общего пользования в Городе Спутнике стало известно 19 мая.

Будет закрыт проезд по Прибрежному бульвару (от поворота с Радужной до перекрестка с Алой), по улицам Алой (от Прибрежного бульвара до перекрестка с Олимпийской) и Олимпийской (в сторону Шоссейного проезда до Т-образного перекрестка со светофорным регулированием).