Стало известно, как будут ездить автобусы в Засечном 22-24 мая

Общество

Стало известно, как будут ездить автобусы в Засечном 22-24 мая
Печать
Max

В ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» разъяснили, как будет ездить общественный транспорт по территории Города Спутника во время ограничений 22-24 мая.

Стало известно, как будут ездить автобусы в Засечном 22-24 мая

- автобусы № 130 направится с Радужной по улицам Светлой, Изумрудной, Олимпийской и Алой, далее - как обычно;

- автобусы № 149 поедут по Радужной, Светлой, Изумрудной, Олимпийской и Фонтанной до конечной «Радужные дворы», обратно - по Фонтанной, Светлой, Радужной и вернутся на стандартный маршрут;

- автобусы № 411 при движении со стороны Куриловки проследуют через Радужную по Светлой, Изумрудной, Олимпийской и Алой, далее - по обычной схеме.

Об ограничениях движения транспорта по дорогам общего пользования в Городе Спутнике стало известно 19 мая.

Будет закрыт проезд по Прибрежному бульвару (от поворота с Радужной до перекрестка с Алой), по улицам Алой (от Прибрежного бульвара до перекрестка с Олимпийской) и Олимпийской (в сторону Шоссейного проезда до Т-образного перекрестка со светофорным регулированием).

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
перекрытие транспорт дорога
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!