Родители раненых бойцов СВО смогут брать отпуск вместе с ними

В среду, 20 мая, Совфед одобрил принятый депутатами Госдумы законопроект об отпуске раненых бойцов СВО и их родственников. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

По действующим нормам, уходить в отпуск одновременно с военнослужащими имеют право их супруги.

Нововведение принято по аналогии и предоставляет такое же право родителям и взрослым детям бойца, если он не состоит в браке.

Корректировки распространяются на случаи, когда военный из-за ранения, травмы либо контузии получил инвалидность I или II группы и продолжил службу на отдельной воинской должности.

Продолжительность отпуска родственника может быть такой же, как у бойца. Если он длиннее, чем обычный ежегодный, дополнительная часть предоставляется без сохранения зарплаты.

Цель инициативы - позволить близким находиться рядом с участниками спецоперации во время реабилитации. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.