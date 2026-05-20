Родители раненых бойцов СВО смогут брать отпуск вместе с ними

Общество

Родители раненых бойцов СВО смогут брать отпуск вместе с ними
Печать
Max

В среду, 20 мая, Совфед одобрил принятый депутатами Госдумы законопроект об отпуске раненых бойцов СВО и их родственников. Документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

По действующим нормам, уходить в отпуск одновременно с военнослужащими имеют право их супруги.

Нововведение принято по аналогии и предоставляет такое же право родителям и взрослым детям бойца, если он не состоит в браке.

Корректировки распространяются на случаи, когда военный из-за ранения, травмы либо контузии получил инвалидность I или II группы и продолжил службу на отдельной воинской должности.

Продолжительность отпуска родственника может быть такой же, как у бойца. Если он длиннее, чем обычный ежегодный, дополнительная часть предоставляется без сохранения зарплаты.

Цель инициативы - позволить близким находиться рядом с участниками спецоперации во время реабилитации. Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
спецоперация военнослужащий отпуск
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!