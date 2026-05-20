22 мая главный следователь региона проведет личный прием
В пятницу, 22 мая, и. о. руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Иван Свечников проведет личный прием граждан.

Встреча состоится с 9:00 до 10:00 в Сердобском межрайонном следственном отделе по адресу: г. Сердобск, ул. Сережникова, д. 10а.

Свои вопросы смогут задать жители Сердобского, Колышлейского, Малосердобинского, Тамалинского и Бековского районов.

«Предварительная запись осуществляется по телефонам: 8 (8412) 63-64-71, 8 (8412) 63-64-11, 8 (8412) 63-64-02, 8 (8412) 63-65-92» - сообщили в областном управлении СКР.

На личном приеме гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

