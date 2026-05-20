В Никольске 21 и 22 мая будут идти работы на сетях водоснабжения

В ближайшие дни в Никольске возможны перебои с водоснабжением. Об этом предупредили в городской администрации.

В четверг, 21 мая, работники местного горводоканала будут менять глубинный насос на скважине «Сельхозтехника».

На пятницу, 22-е число, запланирован ремонт сетей на улице Октябрьской - там случился прорыв.

Во время проведения работ никольчане смогут обратиться с вопросами в горводоканал по телефонам: 8 (909) 321-46-97, 8 (841-65) 4-20-09.

Кроме того, горожанам придется экономнее расходовать артезианскую воду на полив и технические нужды.

«Сейчас запросы жителей вдвое превышают мощность насосного оборудования. В результате полива другие потребители сталкиваются с нехваткой воды», - отметили в администрации.