Стало известно, когда заработает дорожная метеостанция на Бугровке

Через несколько недель на пересечении улиц Кольцова и Будашкина в Пензе (Бугровка) заработает автоматическая дорожная метеостанция.

Специалисты уже занимаются монтажом интеллектуальной системы мониторинга, сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи в среду, 20 мая.

«Новый комплекс позволит в режиме реального времени отслеживать ключевые параметры погоды: температуру и влажность воздуха, скорость ветра, интенсивность осадков, а также состояние дорожного покрытия. Эти данные помогут коммунальным службам оперативнее реагировать на изменение погодных условий и своевременно проводить противогололедную обработку», - пояснили в ведомстве.

Станцию запустят в эксплуатацию в середине июня.

Ранее сообщалось, что оборудование и пуско-наладочные работы на Бугровке обойдутся в 1 959 920 рублей.

В 2025 году в Пензе появились 8 комплексов мониторинга параметров транспортных потоков и 2 автоматические метеостанции (одна из них - на Измайловском путепроводе).