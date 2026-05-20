Пензенцев приглашают проверить сердце и сосуды

В мае-июне у пензенцев появится возможность проверить состояние сердца и сосудов. Профилактическая акция начнется в пятницу, 22-го числа.

Экспресс-обследования будут проходить в здании Центрального рынка (Бакунина, 20) раз в неделю - 22 и 29 мая, 5, 19 и 26 июня - с 9:00 до 13:00.

В комплекс входят измерение артериального давления и уровня глюкозы в крови, расчет индекса массы тела, определение насыщения крови кислородом, измерение внутриглазного давления, обследование на аппарате «Ангиокод» для оценки риска сердечно-сосудистых осложнений.

По итогам осмотра медики дадут индивидуальные рекомендации по контролю давления, снижению выявленных рисков и, при необходимости, коррекции образа жизни.

Регулярный контроль артериального давления и связанных с ним показателей - основа защиты от гипертонических кризов, инфарктов и инсультов, напомнила главный специалист региона по профилактической медицине Ирина Пузракова.

«Приходите, проверьте свое сердце и сосуды - уделите здоровью всего одно утро!» - призвали горожан в областном минздраве.

