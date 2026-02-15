В Пензенской области 14 февраля заключили брак 66 пар

В Пензенской области 14 февраля заключили брак 66 пар
14 февраля, в самый романтичный праздник - День всех влюбленных, в Пензенской области было зарегистрировано 66 браков. Такой итог подвели в региональном управлении ЗАГС.

«Каждый год в этот день мы наблюдаем повышенный интерес к регистрации браков. Сегодняшние 66 церемоний - яркое подтверждение того, что традиция выбирать День святого Валентина для свадьбы по прежнему жива и востребована среди пензенских пар», - отметили в управлении ЗАГС минтруда.

14 февраля уже давно входит в список красивых дат, выбираемых для создания новой семьи. Многие наделяют ее особым символизмом.

В 2025 году в День святого Валентина узаконили отношения 48 пар, в 2024-м – 32.

При этом все больше заявлений поступает в электронном виде. По итогам 2025-го, в таком формате выразили свои намерения 64% пар – на 17% больше, чем годом ранее.

