Аварийным домом на улице 9 Января заинтересовались в СКР
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома на улице 9 Января в Пензе. Об этом сообщили в ведомственном информационном центре.

«Из-за длительного отсутствия ремонтных работ целостность кровли здания 1932 года постройки нарушена, что приводит к регулярным затоплениям жилых помещений граждан во время выпадения осадков и порче имущества», - пояснили в ИЦ СКР.

Жильцы пытались решить вопрос через разные ведомства, обращались к губернатору, но безрезультатно. Между тем капитальный ремонт 4-этажного здания, признанного аварийным еще в 2015 году, запланирован не раньше 2040-2042-го.

Сотрудники регионального СУ СКР проводят проверку. Руководителю управления Владимиру Игнатенкову поручено представить доклады по предварительным и окончательным итогам следствия по делу.

Исполнение находится на контроле в центральном аппарате.

